В Кузбассе осудили водителя, сбившего пристава и инспектора ГАИ

Житель Киселевска получил 12 лет колонии за наезд на пристава и инспектора ГАИ

Кемеровский областной суд приговорил 60-летнего жителя Киселевска за нападение на судебного пристава и сотрудника ГИБДД. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По данным следствия, во время ареста автомобиля злоумышленник наехал на пристава, который оказался на капоте машины. Водитель продолжил движение по улицам города, протащив пострадавшего несколько метров, пока его не остановил водитель грузовика. Пытаясь скрыться, обвиняемый сдал назад и сбил сотрудника Госавтоинспекции.

В итоге мужчину признали виновным в посягательстве на жизнь сотрудника органов принудительного исполнения и применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначили наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

