Суд подтвердил право на компенсацию за отравление в школе

Кассационный суд подтвердил право на компенсацию за отравление в школе
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердил, что ребенок имеет право на компенсацию морального вреда за отравление в школьной столовой. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

В материалах говорится, что после отравления в школьной столовой ребенок попал в больницу — его здоровью причинен легкий вред.

Суд установил, что работник столовой ненадлежащим образом произвел технологическую обработку продуктов. Прокурор потребовал компенсировать моральный вред.

Организовавшая питание компания дошла до кассации, пытаясь оспорить это решение, однако суд признал его законным.

До этого в Арзамасе Нижегородской области произошло массовое отравление учеников в школе «Созвездие» — там ввели карантин. Возбуждено уголовное дело.

В минздраве региона сообщили, что в больнице города проходят лечение 17 школьников.

Ранее в калининградском кафе нашли стафилококк после отравления школьников.

