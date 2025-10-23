На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о состоянии школьников, заболевших кишечной инфекцией в Арзамасе

Минздрав Нижегородской области: 17 детей все еще в больнице после отравления
Shutterstock/FOTODOM

В больнице Арзамаса после заражения кишечной инфекцией остаются 17 школьников. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на министерство здравоохранения Нижегородской области.

«По состоянию на 09.00 23 октября, в условиях стационара проходят лечение 17 детей. Все пациенты находятся в состоянии легкой или средней степени тяжести», — сказали журналистам.

По данным ведомства, фиксируется положительная динамика, детей выписывают под амбулаторное наблюдение. Оставшиеся в медучреждении школьники находятся под присмотром врачей и получают помощь, добавили в региональном минздраве.

О происшествии стало известно 16 октября. Глава города Александр Щелоков изначально сообщил о восьми заболевших и 17 обращениях от родителей (на момент публикации). Мэр Арзамаса рассказывал, что в школе работает санитарно-эпидемиологическая комиссия.

Вскоре после ухудшения состояния одного из пострадавших Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области завели уголовное дело по факту массового отравления.

Ранее семья из Петербурга отравилась собранными в лесу грибами.

