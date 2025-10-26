На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Экс-замминистра ДНР отрицает вину в хищении денег у Минобороны

Экс-замминистра ДНР Мерваезова не признала вину в хищении денег у Минобороны
true
true
true
close
Минстрой ДНР/VK

Бывший первый заместитель министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова не признала свою вину по делу о хищении средств у Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

«Действия Мерваезовой носят документальный характер. Она не имела отношения к заключению контрактов и вступила в должность генерального директора уже после их подписания, а доказательств того, что она инициировала или организовывала преступные действия, представленные материалы не содержат», — говорится в материалах дела.

Из документов следует, что срок следствия по делу Мерваезовой продлили до 23 января 2026 года.

17 сентября Мерваезова была задержана в Пятигорске, после чего доставлена в Москву. На данный момент ей предъявлено обвинение по двум эпизодам хищений.

16 октября следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий составил 4,1 млрд.

Ранее стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами