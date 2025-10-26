Экс-замминистра ДНР отрицает вину в хищении денег у Минобороны

Экс-замминистра ДНР Мерваезова не признала вину в хищении денег у Минобороны

Бывший первый заместитель министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова не признала свою вину по делу о хищении средств у Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

«Действия Мерваезовой носят документальный характер. Она не имела отношения к заключению контрактов и вступила в должность генерального директора уже после их подписания, а доказательств того, что она инициировала или организовывала преступные действия, представленные материалы не содержат», — говорится в материалах дела.

Из документов следует, что срок следствия по делу Мерваезовой продлили до 23 января 2026 года.

17 сентября Мерваезова была задержана в Пятигорске, после чего доставлена в Москву. На данный момент ей предъявлено обвинение по двум эпизодам хищений.

16 октября следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий составил 4,1 млрд.

Ранее стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области.