Экс-замминистра ДНР отрицает вину в хищении денег у Минобороны

Бывший первый заместитель министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлия Мерваезова не признала свою вину по делу о хищении средств у Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.
«Действия Мерваезовой носят документальный характер. Она не имела отношения к заключению контрактов и вступила в должность генерального директора уже после их подписания, а доказательств того, что она инициировала или организовывала преступные действия, представленные материалы не содержат», — говорится в материалах дела.
Из документов следует, что срок следствия по делу Мерваезовой продлили до 23 января 2026 года.
17 сентября Мерваезова была задержана в Пятигорске, после чего доставлена в Москву. На данный момент ей предъявлено обвинение по двум эпизодам хищений.
16 октября следствие вменяет экс-замминистра по строительству ДНР мошенничество при заключении госконтрактов на строительство объектов. Ущерб от ее действий составил 4,1 млрд.
Ранее стало известно о причастности депутата ДНР к хищениям в Курской области.