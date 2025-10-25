На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На побережье в Анапе обустроили километры вала для защиты от мазута

В Анапе обустроили 20 км вала для защиты от выбросов мазута
Veronika Zemlyannikova 72/Shutterstock

Для защиты от выбросов мазута в Анапе обустроили 20 километров вала. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«На побережье в Анапе обустроено уже 20 километров защитного вала. Защитный вал накрывают полипропиленовыми сетями, которые должны задержать небольшие фракции мазута, если их выбросит штормом», — говорится в публикации.

В оперштабе отметили, что эта технология доказала свою эффективность зимой-весной 2025 года.

Уточняется, что в работах принимают участие специалисты МЧС России и «Кубань-СПАСа», задействовано 35 единиц техники.

При этом работы ведутся круглосуточно. Как уточнили в оперштабе, сетью накрыли уже 10 километров сформированного защитного вала.

Незадолго до этого стало известно, что в Анапе на двух участках произошли новые выбросы мазута. По результатам утреннего мониторинга точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксировали на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Ранее российские ученые научили бактерии разлагать мазут с пляжей Анапы.

