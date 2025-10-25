На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Анапе обнаружили новые выбросы мазута на двух участках

В Анапе на двух участках собрали более 500 мешков загрязненного мазутом песка
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В Анапе Краснодарского края на двух участках произошли новые выбросы мазута. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

«По результатам утреннего мониторинга точечные небольшие фрагменты мазута и загрязненные нефтепродуктами водоросли зафиксированы на Бугазской Косе и на Косе между селом Витязево и станицей Благовещенской», — сказано в сообщении.

В очистке берега, как уточняется, участвовали около 200 человек — сотрудников МЧС, «Кубань-СПАСа» и представителей муниципалитета. По данным оперштаба, они собрали более 500 мешков загрязненного песка, пройдя 18 километров береговой линии.

Накануне оперштаб сообщал, что в акватории Черного моря неподалеку от берега Анапы отсутствуют мазутные пятна, незначительные выбросы нефти зафиксированы в районе станицы Благовещенской и на Бугазской косе.

В начале октября в Анапе завершился основной этап демонтажа защитного вала, возведенного для предотвращения выбросов нефтепродуктов на пляжи. Всего вдоль береговой линии было разобрано почти 16 км защитных сооружений.

Однако накануне было решено восстановить защитный вал для защиты в осенне-зимний период — на момент публикации реализовано 15 км из 18 запланированных.

Ранее в Черном море заметили птиц с химическими ожогами после разлива нефти.

