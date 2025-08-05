Российские ученые научили бактерии разлагать мазут с пляжей Анапы

Компания «Р-Фарм» и университет «Сириус» нашли бактерии для утилизации мазута с пляжей Анапы. Эти микроорганизмы были выращены в питательных средах, которые остаются после культивирования в биотехнологических процессах, то есть являются отходами фармацевтического производства. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Р-Фарм».

«Мы рассматриваем отходы фармацевтического производства не как обременение, подлежащее только утилизации, а как возможную ресурсную базу. Так родилась идея на стыке биотехнологии, экологии и фармацевтической технологии: если остатки питательных сред не несут риска, но сохраняют ценность, то логично использовать их там, где важна масштабируемость и экономическая целесообразность. Выращивание бактерий для биоремедиации — один из таких примеров», — рассказал директор по экономике здравоохранения «Р-Фарм» Александр Быков.

Процесс биоремедиации заключается во введении в почву, водоем или другие загрязненные территории микроорганизмов, которые питаются конкретными загрязнителями. Для очистки нефтезагрязненных береговых линий традиционно применяются механические и, реже, химические методы. Биологические методы ликвидации разливов нефти, несмотря на их потенциал, часто рассматриваются как вторичные. В идеале биоремедиация должна выступать завершающим звеном очистки для достижения максимальной эффективности.

Ученые научили микроорганизмы расщеплять углеводороды. Они уже провели эксперимент, который показал, что в течение 28 дней содержание углеводородов в среде с мазутом снижается на 32%, и это не предел. В качестве углеводородного субстрата были использованы образцы загрязнения с пляжей Анапы, пострадавших в декабре 2024 года из-за крушения в Керченском проливе танкеров, перевозящих мазут.

Впереди проверка дополнительных гипотез, повышающих эффективность бионефтедеструкции, масштабирование и полевые испытания метода. В случае успешного прохождения этих этапов такой подход станет одним из составляющих комплексной системы очистки.

«С научной точки зрения мы имеем дело не с готовой технологией, а с открытой гипотезой. Наша задача — подтвердить или опровергнуть применимость выбранного подхода в реальной среде, с фиксацией необходимых параметров: от выживаемости консорциумов микроорганизмов до степени биотрансформации и деградации отдельных групп целевых соединений. Особенно важен в данном случае переход от модели к полевым условиям, где вмешательство ограничено. Мы рассматриваем этот проект как этап формирования методологической базы, на которой впоследствии можно будет развивать системные решения в сфере биоремедиации техногенных загрязнений», — заключила исполнительный директор Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» Елена Гершелис.

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