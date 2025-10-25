Процедура банкротства в России растянулась почти на четыре года

Юрист Косаков: процедура банкротства в России занимает почти 48 месяцев

Средняя продолжительность процедуры банкротства в России достигла примерно 48 месяцев. Об этом рассказал управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков на конференции «Банкротства-2025», организованной издательским домом «Коммерсантъ».

По словам эксперта, такая длительность процесса подчеркивает необходимость детальной подготовки в вопросах финансирования и разработки эффективной стратегии как для должников, так и для кредиторов.

Представители NOVATOR Legal Group указали на пример кейса, в котором кредитор добился возврата 150 млн рублей благодаря скрупулезному анализу активов и грамотной работе с аффилированными лицами должника.

Эксперты подчеркивают, что фундаментальным фактором успеха является четкое определение целей, оценка имеющихся ресурсов. Также необходимо выбрать оптимальную роль в процессе (переговорщика, наблюдателя или активного участника) и постоянно контролировать выполнение выбранной стратегии.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число признанных банкротами россиян увеличилось более чем на 30%.