С чистого листа. Рейтинг компаний по банкротству физических лиц

В 2025 году число признанных банкротами россиян увеличилось более чем на 30%

Банкротство физических лиц — длительная, непростая и довольно продолжительная по времени процедура. Если вы не обладаете юридическим образованием, без профессионалов ее не пройти. Кому можно доверять в непростой финансовой ситуации? «Газета.Ru» составила список топ-10 компаний, решающих проблемы должников.

По итогам первого полугодия 2025 года число граждан, признанных банкротами в судебном порядке, выросло на 35,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 259,8 тыс. человек, свидетельствуют данные Федресурса. При этом в подавляющем большинстве случаев (97%) граждане сами инициируют свое судебное банкротство. Кредиторы подают в суд на признание граждан-должников несостоятельными всего в 2,1% случаев, Федеральная налоговая служба — в 0,6%.

Объявить о своей финансовой несостоятельности и полностью списать долги: банковские кредиты, микрозаймы, рассрочки и другие обязательства, граждане могут с 2015 года.

Однако в самом начале не все должники спешили использовать такую возможность, опасаясь различных последствий и задаваясь вопросом, действительно ли будут списаны все долги. Развеять сомнения поможет рассказ о лучших компаниях по банкротству физических лиц.

«Банкирро» №1

Эта юридическая компания помогает избавиться легально от долгов и оформить банкротство согласно закону № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Юристы фирмы работают «под ключ»: берут на себя все аспекты оформления банкротства. Начиная с защиты имущества от ареста и заканчивая представительством в суде. Разбираемся с коллекторами и информируем о каждом шаге на консультациях.

Под руководством генерального директора и основателя компании Дмитрия Томилина работает несколько десятков профессиональных юристов и экспертов.

Широкая география: компания представлена в 13 городах России с высоким рейтингом — 99% положительных отзывов от клиентов.

Если дело о банкротстве завершилось не в пользу клиента, компания возвращает деньги за наши услуги. Вы ничем не рискуете.

«Банкирро» работает с просроченными кредитам, налогам, ЖКХ, штрафам и займам под расписку. На счету компании — более 7,8 тысячи выигранных дел и свыше 13 миллиардов рублей списанных долгов.

НССД №2

Национальная Служба Списания Долгов (НССД) — один из лидеров рынка банкротства физических лиц в России. Более 6 лет помогают людям выйти из долгового кризиса и начать жизнь с чистого листа.

Главная особенность компании — успешная работа со сложными случаями: ипотека, залоговое имущество, официальные доходы. Там, где многие юристы отказываются, компания берется и доводит дело до результата.

Все этапы, от подготовки документов до полного списания долгов, ведутся «под ключ», что позволяет клиентам пройти процедуру без лишних рисков и стресса. Условия сотрудничества фиксируются в договоре: если долги не будут списаны, средства возвращаются. За все годы работы компания не проиграла ни одного дела. Работа возможна полностью дистанционно по всей России, без визитов в офис и суд.

С НССД вы получаете не просто юридическую услугу, а поддержку и уверенность в завтрашнем дне. Узнайте, подходит ли вам процедура банкротства — начните путь к жизни без долгов уже сегодня.

КредитаНет №3

Юридическая фирма «КредитаНет» — одна из крупнейших компаний по банкротству физических лиц в России. Имеет более 100 офисов по всей России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Екатеринбурге и др.

В штате компании более 300 квалифицированных юристов по банкротству физлиц. Благодаря узкой направленности они предоставляют клиентам полноценную комплексную помощь, помогают выбраться даже из очень сложной финансовой ситуации.

За 10 лет работы услугами компании воспользовались более 300 тыс. человек.

За это время юристы успешно выиграли свыше 4 тысяч дел и списали более 1,5 млрд рублей долгов.

В «КредитаНет» простой и удобный сервис, фиксированная цена, возможность оплаты в рассрочку, отсутствие скрытых платежей и условий со звездочками. Процедуру ведут штатные специалисты компании — без посредников. Внезапное удорожание услуг или неожиданные ситуации исключены — все условия прописаны в договоре и не меняются в процессе работы.

«Банкрот консалт» №4

Компания работает на рынке с 2001 года. За это время в арбитражных и мировых судах члены команды выиграли более 10 тысяч дел, списанных долгов на сумму более 6 млрд рублей и более тысяч благодарственных отзывов от довольных клиентов. Все юристы имеют опыт от 7 лет, проходят строгий отбор и ежегодную аттестацию.

После подписания договора всю процедуру от начала и до конца будет сопровождать юрист, который специализируется на подобных делах.

Более того, компания также берет на себя общение с коллекторами и судебными приставами.

«Банкрот консалт» дает гарантию возврата средств, если клиента не признают банкротом, а оплатить услуги можно в рассрочку.

«Банкрот-Сервис» №5

Компания оказывает услуги по банкротству физических лиц, а также консультирует граждан по упрощенной процедуре и рефинансированию. Клиентам обещают полное сопровождение процесса списания долгов, защиту от коллекторов и конфиденциальность. Процедура освобождения от обязательств при работе с юристами этой компании займет 6–10 месяцев. Оплатить услуги фирмы можно в рассрочку. Сумма ежемесячных взносов зависит от выбранного пакета услуг.

Компания занимается банкротством физических лиц и ИП с 2017 года.

За это время выиграно более 2800 дел, списано долгов на сумму, превышающую 5 млрд рублей.

Получить услугу можно в офисах Москвы, Калуги, Обнинска, Королева, Сергиева-Посада, Серпухова, Щелково, Электростали, Орехово-Зуева, а также удаленно по другим регионам страны. Команда состоит из опытных юристов, бывших сотрудников суда и службы судебных приставов.

Уже на первой консультации юрист по банкротству проанализирует положение должника, просчитает все риски и возможные исходы дела. Подробное изучение ситуации позволяет снизить риски до минимума и гарантировать почти 100% успех процедуры. Оплатить услугу можно целиком или в рассрочку на 24 месяца.

ФЦБ №6

Федеральный центр банкротства — ведущая компания в сфере банкротства физических лиц с более чем 320 тыс. успешно завершенных дел. Компания работает с 2015 года, и только за 2024 год списали более 8 млрд. долгов у физических лиц.

Основной офис расположен в Москве, а более 80 региональных представительств позволяют нам работать по всей России. В штате компании более 120 опытных юристов, готовых сопровождать каждого клиента на всех этапах процедуры.

Более 300 тыс. клиентов уже доверили им решение своих долговых проблем, оставив тысячи положительных отзывов.

Компания предлагает гибкие условия оплаты с рассрочкой до 12 месяцев и гарантию возврата средств, если суд по какой-либо причине не спишет долги. Персональный юрист всегда на связи, чтобы клиент чувствовали уверенность и поддержку в каждом шаге.

iBankrot №7

Компания обеспечивает полное списание долгов по ФЗ N-127 за 8 месяцев с гарантией результата, без стресса и скрытых платежей. Работает с долгами перед банками, микрофинансовыми организациями, а также по налогам и распискам. Все услуги предоставляет «под ключ» и с гарантией, прописанной в договоре. Если суд не освободит клиента от долгов, то вернет ваши долги самостоятельно. Также фирма гарантирует конфиденциальность и защиту персональных данных при списании долгов в рамках процедуры банкротства.

Одним из главных преимуществ iBankrot является прозрачность.

Проверить ход дела в любой момент можно в личном кабинете на сайте или задать любой вопрос персональному менеджеру в мессенджерах или по телефону. Команда экспертов сопровождает клиента на каждом этапе банкротства, обеспечивая полную юридическую поддержку и защиту интересов.

Бизнес-Юрист №8

Фирма работает на рынке банкротств уже 17 лет, и за это время ее услугами благополучно воспользовалось более 60 тысяч человек. Основным направлением деятельности является помощь в освобождении от долгов людям, оказавшимся в сложной ситуации через процедуру банкротства в рамках Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. С 2007 года тысячи жителей Москвы смогли начать жизнь с чистого листа и сохранить имущество благодаря юристам компании.

Отличительной особенностью работы является особое отношение к каждому клиенту.

Для удобства «Бизнес-Юрист» предлагает рассрочку и индивидуальный график погашения. А главное, что положительный исход дела закреплен гарантией фирмы в договоре. Если юристы не смогут списать долги через суд – они выплатят их сами.

Заря №9

Компания оказывает высокопрофессиональные услуги в сфере юриспруденции, где стремится действительно помочь людям в их непростой жизненной ситуации. Юридическая фирма работает по всей России — от Владивостока до Калининграда. С 2017 года, с момента основания юристы «Зари» помогли множеству клиентов по всей территории России. Большие расстояния для компании не помеха, проектная практика охватывает свыше 70 субъектов Российской Федерации.

Компания постоянно расширяет географию деятельности, открывает новые возможности и работает с людьми по всей стране.

Обладая большим опытом в разных сферах юридической деятельности, команда смогла достичь высокой результативности даже в самых сложных делах. За 8 лет работы выиграно более 31 тыс. дел.

К преимуществам компании можно отнести прозрачный договор, который подразумевает, что в итоге клиент освободится от долгов, бесплатные консультации и 99% выигранных дел, а оплату услуг юристов можно рассрочить на 2 года.

Росбанкрот №10

Компания вернет деньги и возместит все судебные издержки, даже в том случае, если ей не удастся освободить клиента от уплаты кредитов и долгов. Эффективная система квалифицированной психологической и юридической помощи фирмы для граждан, попавших в долговую яму, работает по всей России. Необходимо только прийти на бесплатную консультацию. Если клиент решит воспользоваться услугами Росбанкрота, все заботы юристы берут на себя.

Сами по себе услуги компании уникальны: фирма организует выгодные условия банкротства для пенсионеров, предлагая скидки и бесплатную психологическую помощь.

Также Росбанкрот готова безвозмездно оформить банкротство для участников ВОВ, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чечне (и их матерям) и инвалидам первой группы.

На рынке компания присутствует уже более 10 лет. За это время ее клиентами стали более 35 тыс. человек из 17 регионов по всей России, списано более 980 млрд долгов. Росбанкрот гарантирует прозрачность всех процедур, их легальность, безопасность и спокойствие по окончании процесса банкротства.

Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.