Двоих жителей Костромы приговорили к длительным срокам за госизмену

Двоих жителей Костромы приговорили к 19 и 15 годам колонии по делу о госизмене
Shutterstock

Костромской областной суд признал виновными жителей Костромы Глеба Смирнова и Владимира Филатова виновными в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд приговорил Филатова к наказанию в виде лишения свободы на 15 лет, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год, Смирнова — на 19 лет лишения свободы, со штрафом в размере 800 тыс. рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев», — говорится в публикации.

Как установили следствие и суд, в конце прошлого года Смирнов вышел на связь с представителем Службы безопасности Украины (СБУ), после чего привлек к сотрудничеству Филатова. По заданию кураторов фигуранты собирали и передавали сведения о местонахождении российских военных частей, объектов и властей региона.

В прокуратуре добавили, что фигуранты по заданию СБУ купили необходимые производные для изготовления взрывчатки, после чего сбыли ее через тайник-закладку в Костроме.

Затем в Костроме финурантов задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. В ходе обыска дома у Смирнова были изъяты 59 пакетов с марихуаной общей массой около 90 граммов.

Накануне первый Западный окружной военный суд вынес приговор 25-летнему петербуржцу, обвиняемому в совершении ряда преступлений по заданию членов украинской террористической организации. Сообщалось, что молодого человека задержали в феврале прошлого года. Следствие установило, что фигурант по указанию украинских террористов занимался сбором информации о промышленных объектах, проходил обучение по изготовлению взрывных устройств и разместил одно из них в скрытом месте.

Ранее на Сахалине мужчину приговорили к 14 годам колонии за попытку госизмены.

