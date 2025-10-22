На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5.3. Об этом сообщает в Telegram-канале местный филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным ученых, землетрясение произошло в 23:37 (08:37 мск). Интенсивность, по предварительной оценке, составила 4 балла. Очаг залегал на глубине 48,7 км.

12 октября землетрясение магнитудой 5,9 случилось у побережья северных Курильских островов. Глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова рассказала, что эпицентр располагался в 75 км юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Там можно было почувствовать подземный толчок силой до 4-5 баллов. Очаг землетрясения залегал в Тихом океане на глубине 30 км.

18 сентября в 21:58 у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр подземных толчков находился в 125 км к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км. После этого МЧС объявило угрозу цунами по восточному побережью полуострова и начало оповещать местных жителей. Вскоре в устья реки Налычево зашла волна около 30 см, вторая была зафиксирована у вулкана Семячик.

