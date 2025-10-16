Мигранты устроили массовую драку с поножовщиной в Петербурге

В Петербурге массовая драка мигрантов обернулась поножовщиной. Об этом со ссылкой на источник сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 15 октября напротив банка на Заневском проспекте. В потасовке участвовали около десяти человек. В ходе конфликта один из участников достал нож и нанес ранения в грудь двум другим мужчинам. Пострадавших в результате случившегося госпитализировали в больницу.

Правоохранительные органы задержали на месте троих мигрантов. Мужчина, ранивший двоих ножом, попытался скрыться, но был пойман около станции метро «Новочеркасская». Последнего участника драки задержали в аэропорту Пулково. Один из пострадавших после оказания медицинской помощи был помещен в изолятор временного содержания.

В отношении задержанных составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. В дальнейшем по факту случившегося могут возбудить уголовное дело.

