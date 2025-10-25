На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярском крае ребенка загрызли собаки

В Красноярском крае собаки растерзали в поле 10-летнего мальчика
ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярском крае в районе СНТ «Теремок» Березовского района на десятилетнего мальчика напала стая бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 25 октября растерзанного мальчика обнаружили люди, ехавшие мимо на машине. На теле школьника нашли множественные укусы, в том числе в области головы. Следствие считает, что ребенок утром шел через поле к знакомому пастуху, однако по пути на него напала стая собак.

В ведомстве возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и оценивают действия должностных лиц, отвечающих за работу с безнадзорными животными и их отлов.

До этого в Омске стаффордширский терьер укусил 14-летнюю девочку, разорвав сухожилия у нее на руке. Местная жительница рассказала, что причиной ЧП стало игнорирование владелицы собаки надеть на питомца намордник.

Ранее два алабая набросились на детей в российском селе.

