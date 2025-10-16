Два алабая набросились на детей в российском селе и попали на видео

В Челябинской области собаки набросились на гуляющих детей, девочка получила перелом и укусы. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП и ДТП регион 74».

Инцидент произошел в поселке Першино на улице Аральской, где дети катались на роликах. В этот момент две собаки породы алабай набросились на малолетних — этот момент попал в объектив камеры домофона.

Во время нападения девочка упала и повредила руку после того, как пес укусил ее за бедро. По словам матери пострадавшей, собаки выбежали с частной территории. При этом на крики детей о помощи никто не отозвался. Хозяин алабаев позже пытался загнать животных обратно во двор, но с местными жителями беседовать не стал.

В результате нападения пострадавшая девочка была доставлена в травмпункт, где врачи диагностировали у нее перелом руки и укусы. Информацию о случившемся передали полицейским.

