В Омске стаффорд без намордника разорвал сухожилие 14-летней девочке

В Омске стаффордширский терьер укусил 14-летнюю девочку, разорвав сухожилия у нее на руке. Местная жительница Евгения рассказала 360.ru, что причиной ЧП стало игнорирование владелицы собаки надеть на питомца намордник.

Женщина отметила, что собаку всегда выгуливали без намордника, а ее хозяйку неоднократно видели в нетрезвом виде. Кроме стаффорда у нее есть также две безобидные таксы. Евгения отметила, что, в отличие от них, крупный пес отличается недобрым нравом и уже не раз нападал на людей, в том числе на нее саму. Что касается последнего происшествия, то оно случилось в момент, когда девочка заходила в подъезд после прогулки со своей собакой.

«Хозяйка со [злой] собакой выходили из подъезда. Конечно, она не дала ни шанса ребенку. Единственное, что [девочка] успела сделать, — закрыть лицо левой рукой. В правой у нее была собачка», — рассказала очевидица.

По ее словам, врачи диагностировали ребенку разрыв сухожилия. На данный момент неизвестно, как скоро заживет рана и сохранит ли рука прежнюю активность.

Мама пострадавшего подростка сообщила изданию, что хозяйка собаки не принесла извинения, а когда с ней пытались поговорить полицейские, заперлась в квартире и не выходила. Женщина написала заявление в правоохранительные органы, ситуацию взяла на контроль региональная прокуратура. Уточняется, что правоохранители решают вопрос о подаче иска в суд на владелицу собаки, а также о взыскании с нее морального вреда в пользу пострадавшей.

До этого в Тюменской области девочка пострадала из-за укуса бездомной собаки. В результате укуса собаки у несовершеннолетней остались ярко выраженные шрамы, которые обезобразили лицо и требуют хирургического вмешательства для удаления. Ответственные лица выплатят семье компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Ранее 70-летняя пенсионерка покусала питбуля, который напал на ее собаку.