Россиянам рассказали, как отучиться есть много сахара

Врач Гузман заявила, что в одном стакане газировки содержится суточная норма сахара
close
Depositphotos

Избыток сахара — ключевой фактор риска сердечно-сосудистых и эндокринных болезней, ожирения и сахарного диабета, заявила «Газете.Ru» врач-нутрициолог Екатерина Гузман. По ее словам, уменьшение потребления сахара — один из самых доступных и эффективных способов продлить жизнь и сохранить ее качество.

«Норма — это не «совет», а реальная граница безопасности. Безопасной нормой считается до 25–30 г добавленных сахаров в сутки — 6 чайных ложек. Фактическое потребление у россиян составляет 100–120 г, что в 4 раза превышает рекомендуемые показатели. Нужно учесть, что мы потребляем и «скрытый» сахар, который содержится в промышленно обработанных продуктах. Например, в одном стакане сладкой газировки — около 25–30 г сахара, а это уже дневная норма. В банке энергетического напитка — до 35–40 г сахара. В порции сладкого йогурта (150–200 г) может быть 15–20 г сахара, что составляет половину дневного лимита.

Врач подчеркнула — совсем отказаться от сладкого не нужно. Важно снизить количество добавленного сахара и быть внимательнее к скрытым его источникам.
 
«Регулярное превышение нормы добавленных сахаров способствует увеличению массы тела, развитию абдоминального ожирения, сахарного диабета. Избыточное потребление сладких напитков повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и неалкогольной жировой болезни печени. Чтобы избежать этого, необходимо сократить сахар: отказаться от сладких напитков, контролировать количество кондитерских изделий, внимательно читать этикетки. Основу рациона должны составлять овощи, цельнозерновые продукты, рыба, бобовые и нежирное мясо», — констатировала Гузман.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что россияне потребляют в четыре раза больше сахара, чем рекомендуют медики, а соли — в 2,5 раза больше безопасной нормы.

«Есть цифры, которые меня не могут не пугать», — сказал Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».

Ранее россиянам назвали лучшие альтернативы энергетикам.

