В Москве зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет

Позднякова: ночь на 25 октября в Москве вошла в тройку самых теплых за 65 лет

Ночь на 25 октября в Москве оказалась одной из самых теплых за последние 65 лет наблюдений на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, минимальная температура воздуха составила +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в двух случаях ночная температура была выше: рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда термометры показывали +9,9°C.

Позднякова также подчеркнула, что такая теплая ночь является редкостью для октября и выделила ее в числе трех самых теплых за весь период метеонаблюдений.

Позднякова также рассказывала, что последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Эксперт отметила, что солнце следует ждать в ноябре. Первая неделя третьего осеннего месяца, согласно ее прогнозам, будет светлой.

