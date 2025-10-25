На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве зафиксирована одна из самых теплых ночей октября за 65 лет

Позднякова: ночь на 25 октября в Москве вошла в тройку самых теплых за 65 лет
Илья Питалев/РИА Новости

Ночь на 25 октября в Москве оказалась одной из самых теплых за последние 65 лет наблюдений на метеостанции ВДНХ. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, минимальная температура воздуха составила +8,6°C. За всю историю наблюдений с 1948 года только в двух случаях ночная температура была выше: рекорд был зафиксирован в 2006 году, когда термометры показывали +9,9°C.

Позднякова также подчеркнула, что такая теплая ночь является редкостью для октября и выделила ее в числе трех самых теплых за весь период метеонаблюдений.

Позднякова также рассказывала, что последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Эксперт отметила, что солнце следует ждать в ноябре. Первая неделя третьего осеннего месяца, согласно ее прогнозам, будет светлой.

Ранее врач предупредила об опасности тумана для некоторых людей.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

