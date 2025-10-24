Москвичам рассказали о погоде в начале ноября

Синоптик Позднякова: в начале ноября в Москве будет солнечная погода

Последние числа октября в Москве и Московской области будут дождливыми. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова. Наиболее интенсивные осадки, по ее словам, ожидаются 28 и 29 октября. Температура при этом будет чуть выше климатической нормы.

Эксперт отметила, что солнце следует ждать в ноябре. Первая неделя третьего осеннего месяца, согласно ее прогнозам, будет светлой.

«Ночи уже будут холодные, с морозной температурой», — заключила Позднякова.

Столичный регион, по словам метеорологов, вступил в период предзимья, на фоне чего начались заметные похолодания в ночные часы.

При этом синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин пообещал жителям Московской области продолжение золотой осени «с красными и желтыми листьями» как минимум еще на месяц.

Ранее врач предупредила об опасности тумана для некоторых людей.