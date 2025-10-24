В Белоруссии заблокировали «ВКонтакте»

Доступ к социальной сети «ВКонтакте» на территории Белоруссии был заблокирован по инициативе Комитета государственной безопасности (КГБ) страны. Об этом сообщает государственный медиахолдинг Белтелерадиокомпания.

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен», — говорится в сообщении.

К сообщению прикреплен скриншот «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов, формируемого республиканским унитарным предприятием «БелГИЭ», отвечающим за надзор в сфере электросвязи. Согласно представленному изображению, запись о включении vk.com в данный список датируется 24 октября 2025 года.

Продолжительность блокировки на данный момент остается неизвестной.

