На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Max рассказали о числе заблокированных аккаунтов в мессенджере

«Известия»: в Max за сентябрь заблокировали 105 тысяч подозрительных аккаунтов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

В сентябре текущего года центр безопасности мессенджера Max заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов и обнаружил более 350 тысяч вредоносных файлов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы.

В Max уточнили, что совместная работа центра безопасности мессенджера и МВД России позволила задержать девять мошенников, действовавших в разных регионах страны и на протяжении длительного времени занимавшихся хищениями денежных средств граждан. В пресс-службе подчеркнули, что специалисты центра используют автоматизированные системы и ведут круглосуточный мониторинг обращений пользователей.

По информации «Известий», в сентябре через кнопку «Пожаловаться» поступило 68 тысяч обращений, при этом среднее время их обработки составило менее четырех минут.

В начале октября в пресс-службе Max сообщили, что центр безопасности мессенджера блокирует доступ через неофициальные сторонние приложения. Там пояснили, что речь идет об установке неофициальных сторонних приложений, так называемых «альтернативных клиентов», которые предоставляют доступ к мессенджеру. Она является угрозой для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы.

Ранее профсоюз полиции раскрыл первые результаты блокировки звонков в WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами