В Max рассказали о числе заблокированных аккаунтов в мессенджере

В сентябре текущего года центр безопасности мессенджера Max заблокировал 105 тысяч подозрительных аккаунтов и обнаружил более 350 тысяч вредоносных файлов. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу платформы.

В Max уточнили, что совместная работа центра безопасности мессенджера и МВД России позволила задержать девять мошенников, действовавших в разных регионах страны и на протяжении длительного времени занимавшихся хищениями денежных средств граждан. В пресс-службе подчеркнули, что специалисты центра используют автоматизированные системы и ведут круглосуточный мониторинг обращений пользователей.

По информации «Известий», в сентябре через кнопку «Пожаловаться» поступило 68 тысяч обращений, при этом среднее время их обработки составило менее четырех минут.

В начале октября в пресс-службе Max сообщили, что центр безопасности мессенджера блокирует доступ через неофициальные сторонние приложения. Там пояснили, что речь идет об установке неофициальных сторонних приложений, так называемых «альтернативных клиентов», которые предоставляют доступ к мессенджеру. Она является угрозой для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы.

