Карьера и личная жизнь Павла Дурова: что известно о его состоянии, женщинах и детях

Павел Дуров создал «ВКонтакте» на заре появления социальных сетей в России. А позже основал мессенджер Telegram, аудитория которого к настоящему моменту достигла миллиарда пользователей по всему миру. Вместе с тем он остается одним из самых закрытых и загадочных бизнесменов, и каждое его появление в сети порождает тысячи комментариев. Подробности жизни Павла Дурова — от детства в Санкт-Петербурге до задержания во Франции и бизнеса в Дубае — в материале «Газеты.Ru».

Семья и детство Павла Дурова

Павел Дуров родился 10 октября 1984 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье преподавателей, сейчас ему 40 лет. Его отец Валерий Дуров заведовал кафедрой классической филологии филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), мать Альбина Дурова преподавала в этом же учебном заведении. Также у Павла есть старший брат Николай — кандидат физико-математических наук. Вместе они работали над многими проектами.

Когда Павлу было четыре года, его отца пригласили преподавать русский язык в Италии. Родители вместе с Николаем переехали, пообещав забрать Павла чуть позже. Мальчик остался на попечении уже пожилой бабушки. Как позже рассказывал Павел Дуров, в этот момент он понял, что нужно полагаться только на себя. Недавно он заявил, что составил завещание, согласно которому его дети смогут претендовать на наследство минимум через 30 лет. По словам бизнесмена, они должны уметь творить и строить себя самостоятельно.

close Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в детстве Global Look Press

Когда родители Дурова обосновались в Турине, они забрали к себе и младшего сына. В тот момент наибольшее влияние на будущего создателя Telegram оказал старший брат Николай. Благодаря способностям к точным наукам он участвовал в предметных олимпиадах и в семь лет решал математические задачи для 14-летних школьников. Николая считали вундеркиндом и снимали с ним передачи на местном телевидении.

Образование Павла Дурова

В Турине Дуровы прожили несколько лет, после чего вернулись в Петербург. Павел Дуров рассказывал, что его семья не была богатой. Мать трудилась переводчиком с немецкого и помощником юриста в филиале американской фирмы в Санкт-Петербурге, а отец преподавал, подолгу не получая зарплаты.

Сначала Павла отдали в школу с углубленным изучением английского языка, но по причине сложного характера ребенка быстро забрали оттуда: Павел часто спорил с учителями и обвинял их в некомпетентности. Тогда Дурова-младшего перевели в Академическую гимназию СПбГУ, он окончил ее с серебряной медалью.

Как вспоминала в разговоре с kp.ru одноклассница Дурова, Павел был невысокого роста, сутулился, не любил очки и поэтому вечно щурился. Из-за проблем со зрением Дуров сидел за первой партой, был одиночкой и прогуливал уроки физкультуры. Другой одноклассник рассказал, что Дуров смотрел на всех свысока.

close Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров Global Look Press

В 2006 году Павел Дуров окончил с отличием филологический факультет СПбГУ по специальности «Английская филология и перевод», но диплом так и не забрал. Он участвовал в олимпиадах по лингвистике, информатике и дизайну и трижды был удостоен Потанинской стипендии. Дуров не планировал заниматься филологией: еще будучи студентом, он создал сайт Durov.com — электронную библиотеку рефератов и площадку для общения студентов (сейчас не работает). После этого Павел открыл форум университета и задумался о создании социальной сети, где люди регистрировались бы под собственными именами.

Создание «ВКонтакте»

В 2006 году Павел Дуров и его товарищ по университету Андрей Перекопский создали сеть «Студенты.ру», доступ к которой осуществлялся по приглашению. В разработке сайта помог брат Дурова Николай, в запуске — Лев Левиев. На стартап обратил внимание одноклассник Дурова Вячеслав Мирилашвили, который только вернулся из Канады. Он встретился с Павлом и поделился идеей создания социальной сети, аналога популярного в США Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Для запуска проекта команда одолжила деньги у Мирилашвили-старшего, миноритарными акционерами выступили Лев Левиев и сам Павел Дуров. Он оставил себе пакет акций, достаточный для отмены решений.

За несколько дней на сайте «ВКонтакте» зарегистрировалось более двух тысяч человек. Студенты столичных вузов рассылали приглашения своим знакомым, так как создатели обещали подарить iPod тому, кто пригласит наибольшее количество людей. Почти сразу разработчики добавили инновационные для веб-сайтов возможности: отмечать друзей на фотографиях, загружать и искать видео и музыку, рисовать граффити на странице. В итоге в первый год количество пользователей «ВКонтакте» выросло до трех миллионов.

«Павел, в отличие от большинства программистов, понимал, чего хочет от жизни школьник и студент и как это выглядит в дизайне. Он умел смотреть глазами человека, у которого старый браузер и медленный интернет», — рассказывал один из создателей социальной сети Олег Андреев.

close Страница Павла Дурова в социальной сети «ВКонтакте» Рогулин Дмитрий/ТАСС

В то время работоспособность серверов обеспечивал брат Дурова Николай, который учился в Институте математики общества Макса Планка. Но на стабильную работу проекта требовались миллионы долларов, поэтому 24,99% «ВКонтакте» были проданы венчурному фонду DST (из него позже выросла Mail.Ru Group). По словам Дурова, основатель фонда Юрий Мильнер сам проявил инициативу, просил меньше остальных и почти не вмешивался в дела компании. Создатель социальной сети неоднократно отмечал, что стартап работает без рекламы и долго не хотел вводить платные услуги во «ВКонтакте». Но с ростом трат в социальной сети появилась возможность повышать личный рейтинг за деньги и покупать виртуальные подарки. Ко времени первого заключенного рекламного контракта сайт превратился в открытую социальную сеть, где регистрировались не только студенты вузов. При этом цель «ВКонтакте» заключалась в привлечении как можно большего количества пользователей, а не в получении выручки с каждого зарегистрировавшегося.

В 2011 году Mail.Ru Group выкупила 39,99% акций, оставшиеся находились у семьи Мирилашвили (40%), Павла Дурова (12%) и Льва Левиева (8%). Но уже через год компания передала акции в управление Дурову.

Скандалы вокруг «ВКонтакте» и реакция Павла Дурова

Павел Дуров отстаивал свободу распространения информации в интернете. Глава компании «Амедиа» Александр Акопов высказывался в адрес социальной сети негативно и призывал принять меры из-за распространения пиратского контента. Специалисты считали, что с таким подходом социальной сети будет крайне сложно выйти на мировой рынок, так как в других странах к авторскому контенту относятся очень трепетно. Но Павел Дуров был убежден, что достичь цели возможно, даже если придется изменить сервис или создать новый продукт. В итоге «ВКонтакте» дала правообладателям возможность удалять видео и продвигать страницы.

Имя Павла Дурова фигурировало не только в новостях бизнеса. В 2012 году скандальным стал эпизод, когда он выбрасывал пятитысячные купюры из окна офиса компании в «Доме Зингер» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Тогда под окнами собралась толпа: люди толкали и давили друг друга, чтобы поймать деньги. Дуров вместе с Перекопским (вице-президентом социальной сети «ВКонтакте» с 2006 по 2014 год) снимали происходящее на видео, но быстро прекратили акцию. Позже Павел заявил, что хотел показать обществу переоцененность денег в современном мире.

close Основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров выбрасывает пятитысячные купюры из окна офиса компании в «Доме Зингер» на Невском проспекте в Санкт-Петербурге Global Look Press

В апреле 2013 года Мирилашвили и Левиев в обход Дурова и Mail.Ru Group продали 48% акций фонду UCP. Дуров был в напряженных отношениях с новым владельцем акций Ильей Щербовичем. Кроме того, он утверждал, что от него требовали предоставить данные по группам в поддержку «евромайдана». В результате в начале 2014 года Павел продал свою долю «ВКонтакте» российскому инвестору Ивану Таврину и объявил об уходе из компании.

Со временем Mail.Ru Group выкупила 100% акций социальной сети у Таврина и UCP. Дуров уже находился за пределами России, но продолжал общаться с пользователями, например, публиковал посты о том, где теперь ему стоит жить.

Павел Дуров как основатель Telegram

В августе 2013 года Павел Дуров запустил мессенджер Telegram со штаб-квартирой в Берлине, но позже перенес ее в Дубай из-за отсутствия там налогов. Главной особенностью Telegram стал фокус на конфиденциальности.

В 2018 году глава Telegram сообщил об отказе предоставить ФСБ России ключи шифрования переписки. По словам разработчиков, это было технически невозможно, так как у администратора нет доступа к информации, дающей возможность декодирования сообщений. Решением Таганского суда Telegram был заблокирован на территории России, после чего в Москве прошла акция протеста. Некоторые чиновники предлагали разблокировать Telegram, а Павел Дуров благодарил инженеров ряда компаний за возможность предоставить доступ к мессенджеру. Так появился термин «цифровое сопротивление».

Роскомнадзор снял требование о блокировке мессенджера в июне 2020 года. По словам создателя мессенджера, несмотря на блокировку, аудитория Telegram выросла до 400 млн пользователей, из них 30 млн были из России.

close Участники митинга за свободу интернета и в защиту мессенджера Telegram на проспекте Академика Сахарова в Москве в 2018 году Терещенко Михаил/ТАСС

В 2018 году Telegram планировал запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram для подтверждения транзакций. Но за несколько дней до запуска американский суд наложил запрет на выпуск валюты, так как Комиссия по ценным бумагам США сочла действия администрации Telegram нарушающими законодательство о ценных бумагах. Оспорить решение не получилось, и Дуров объявил о прекращении работы платформы, в которую привлекли 1,7 млрд долларов. Инвесторам предложили вернуть деньги, а пользователи, разработчики и компании сформировали Free TON Community и запустили платформу Free TON. Администрация Telegram не управляет ею, но активно пользуется: в мессенджер внедрили электронный кошелек TON Wallet и дали пользователям возможность оплачивать рекламные объявления Toncoin.

Постепенно в Telegram внедрялись платные функции. В 2022 году в мессенджере запустили подписку Premium, расширяющую количество папок с чатами и другие функции. Затем в Telegram появилась возможность публиковать Stories, которые доступны 24 часа.

В марте 2025 года Павел Дуров сообщил, что аудитория мессенджера превысила 1 млрд пользователей. Он остается единственным акционером приложения.

Состояние Павла Дурова

В 2016 году Павел Дуров впервые был включен в список богатейших россиян по версии Forbes, его состояние оценили в $0,6 млрд. Два года спустя издание причислило Дурова к долларовым миллиардерам и сообщило, что его капитал превысил $1,7 млрд.

В 2022 году журналисты Forbes поместили Павла Дурова на третью строчку рейтинга богатейших людей России и сообщили о состоянии в $15,1 млрд, но он попросил исключить себя из списка. Год спустя бизнесмен получил звание «самого обедневшего миллиардера из России», за год потеряв $3,5 млрд.

close Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров Global Look Press

В 2025 году журналисты поставили Павла Дурова на восьмое место в рейтинге миллиардеров России. Его состояние оценили в $17,1 млрд. Сам бизнесмен уточнил, что на его банковском счете нет этих средств, а СМИ дали оценку стоимости Telegram. Дуров считает своими активами инвестиции в биткоин в 2013 году.

По словам бизнесмена, сейчас его команда насчитывает 50 человек, работающих в Дубае. Его брат Николай в данный момент занят созданием искусственного интеллекта, способного мыслить логически.

Личная жизнь Павла Дурова

О личной жизни Павла Дурова известно немного. Его однокурсник Максим Петренчук утверждал, что в университете Дуров познакомился с Дарьей Бондаренко, которая была главным редактором студенческой газеты. Петренчук описывал ее внешность как «классический типаж русской девушки с большой русской грудью». По его словам, Дуров женился на Бондаренко. В семье появились двое детей, но позже пара развелась. В 2021 году Forbes подсчитал, что на каждого из детей приходится около $8,6 млрд потенциального наследства.

Некоторое время ходили слухи об отношениях Павла Дурова с моделью Аленой Шишковой, у которой есть дочь Алиса от рэпера Тимати. В 2020-м Павел Дуров и Алена Шишкова проводили вместе выходные: модель опубликовала совместный снимок на фоне Эйфелевой башни и подписала «все сложно». Тогда же Павел Дуров опубликовал пост с личным рейтингом самых красивых девушек во «ВКонтакте», где поставил модель на первое место. Но в интервью Надежде Стрелец Алена Шишкова призналась, что пошутила. По ее словам, у них никогда не было отношений.

close Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров и российская гламурная модель Алена Шишкова missalena.92/Instragram

«Мы просто путешествовали вместе, общались. Нам было интересно вместе. Он такой же закрытый, как и я, человек. В частности, он обычно сидел в ноутбуке и работал. Иногда интересно с человеком даже просто помолчать», — уточнила Шишкова.

В июне 2024 года юристка и блогер Ирина Болгар активно распространяла в сети информацию о трех детях от Павла Дурова. Женщина утверждала, что познакомилась с Дуровым в 2012 году, и через год у них родилась дочь Лея. Позже у пары появились сыновья Даниэль и Давид. До 2018 года Болгар с детьми жила в Санкт-Петербурге, а потом переехала в Дубай. По словам юристки, с 2020 года она живет с детьми в Швейцарии, так как в ОАЭ она не получила вид на жительство.

Тогда бизнесмен не прокомментировал слухи, но позже заявил, что у него есть более 100 детей в 12 странах. По его словам, более 15 лет назад друг попросил его сдать сперму из-за собственных проблем со здоровьем. В клинике врачи убедили создателя Telegram, что у него «высококачественный донорский материал». Информация так широко разошлась в сети, что дошла до Снуп Догга. Рэпер в сети X в шутку сравнил репродуктивные способности Дурова с собачьими. Бизнесмен парировал, что «чтобы понять пса, нужно быть псом» и пригласил Снуп Догга продолжить беседу в Telegram.

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Болгар предоставила Forbes свидетельства о рождении детей и подтверждение Дуровым своего отцовства. Она также подала против бизнесмена два иска: об опеке над детьми (после того, как Павел перестал платить алименты) и о физическом насилии. В иске утверждается, что с 2021 по 2022 год Павел пять раз применил насилие к сыну. В 2024 году Болгар заявила, что суд Швейцарии лишил Павла родительских прав. Позже Дуров сообщил журналистам, что у него есть шесть детей от трех разных женщин, не считая детей, появившихся с помощью пожертвованного им материала.

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В то же время появилась информация о новой девушке Дурова, Юлии Вавиловой. Уроженка Москвы переехала в Дубай и стала называть себя блогером и криптоинвестором.

Задержание во Франции

Впервые о связи Дурова и Вавиловой заговорили во время их совместной поездки во Францию в августе 2024 года. Тогда в аэропорту Ле Бурже Павла Дурова задержали и обвинили в соучастии в преступлениях, которые совершались через Telegram. 26 августа выяснилось, что дело против Дурова было открыто более месяца назад. Там фигурировали «отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, участие в наркотрафике, мошенничество в составе организованной группы и использование криптовалютных инструментов», но обвинения предъявили не по всем пунктам. Также был выдан ордер на арест его брата Николая. Дурова отпустили под залог в €5 млн, запретив выезжать из Франции.

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В сентябре бизнесмен сообщил об усилении модерации в Telegram. Также он заверил, что по решению суда администрация мессенджера предоставит IP-адреса и телефоны нарушителей. В интервью Такеру Карлсону Дуров рассказал, что у властей разных стран, особенно США, накопились вопросы к работе Telegram.

close Открытый на смартфоне мессенджер Telegram CFOTO/Global Look Press

В марте 2025 года стало известно, что Дуров покинул Францию с разрешения властей и выехал в ОАЭ. Он живет в Дубае и не появляется на публике.

Юлия Вавилова сопровождала Дурова во время задержания, но была освобождена от допроса. Позже Павел рассказал, что адвокат сообщил ему о беременности его избранницы. По словам бизнесмена, во время задержания на Юлию оказывали давление, кто-то распустил слух, что она является агентом «Моссада» и намеренно сдала Павла французским спецслужбам. У женщины конфисковали устройства связи, что только ухудшило ее состояние. Уже в начале октября она была на приеме у врача и написала в своем канале, что потеряла ребенка.

Через несколько дней, в день рождения Павла Дурова 10 октября, в интернете появилась совместная фотография пары. На ней Юлия Вавилова одета в белое платье, а Павел Дуров облачен в черный костюм. В сети предположили, что бизнесмен и блогерша сыграли тайную свадьбу, но ни Дуров, ни Вавилова не подтвердили домыслы. В интервью Le Point Дуров посетовал, что во время задержания во Франции не мог провести время с только что родившимся ребенком — кто его мать, он не уточнил. Также бизнесмен сообщил,, что еще один его сын уже учится в Дубае.

Известно, что на благотворительном ужине на 78-м Каннском кинофестивале Дуров приобрел самый дорогой лот ради Вавиловой. Он заплатил около 32 млн рублей за роль в фильме голливудского режиссера Спайка Ли. О подарке женщине сообщил сам режиссер.

close Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram» Павел Дуров и Юлия Вавилова на 31-м Каннском кинофестивале, 22 мая 2025 года Dave Bedrosian/Global Look Press

Образ жизни Павла Дурова

Павел Дуров придерживается здорового образа жизни и позиционирует себя как либертарианец (сторонник свободы личности и минимизации государственного вмешательства). Он не раз говорил о необходимости отказа от чрезмерного потребления и публиковал список, от чего отказался. В него вошли алкоголь, мясо животных, таблетки и фармацевтическая продукция, никотин, кофе, чай и энергетики, фастфуд и сахар, телевидение. Также бизнесмен выступал за отказ от переедания, рассуждал о пользе долгого сна, уменьшении стресса и жизни в одиночестве. В интервью Le Point он рассказал, что каждое утро делает 300 отжиманий и 300 приседаний, любит плавать в холодной воде. По словам бизнесмена, долгое время он интересовался даосизмом и буддизмом.

close Основатель социальной сети ВКонтакте мессенджера Telegram Павел Дуров Telegram-канал «Pavel Durov»

Павел Дуров не раз становился героем мемов: самым популярным считается выражение «Дуров, верни стену!», распространившееся после внедрения нового дизайна «ВКонтакте» в 2010-м. Кроме того, на картинки в сети помещали цитаты бизнесмена, в том числе о нелюбви к ресторанам, моде и советам знаменитостей.

Внешний вид Павла Дурова пользователи соцсетей тоже не раз обсуждали. На архивных фото он — лысеющий субтильный ботаник, а на более современных снимках — брюнет с прессом, широкими плечами и накачанными мышцами. Дурова на фотографиях рядом с гробницей Лихьяна сравнивают с «принцем Персии» и героем «Дюны» Полом Атрейдесом. А видео, где бизнесмен погружается в ледяную ванну, назвали продуктом нейросетей и напоминанием о биохакинге.