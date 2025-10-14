На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин обокрал ювелирный магазин ради поездки к жене, отбывающей срок в колонии

В Омске мужчина обокрал ювелирный магазин ради поездки в колонию к жене
true
true
true

В Омске 42-летний мужчина ради поездки к жене, отбывающей срок в колонии, ограбил ювелирный магазин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в салоне ювелирных украшений. Неизвестный вошел в торговый зал под видом клиента и выбрал для примерки два золотых кольца. В процессе изучения одного из изделий он внезапно сбежал, забрав украшение с собой. Стоимость похищенного кольца составила 76 тысяч рублей.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, им оказался местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. После содеянного он скрылся в Кемерово. Спустя несколько дней его задержали на железнодорожном вокзале.

На допросе мужчина пояснил, что действовал без предварительного плана. Похищенное кольцо он обменял на деньги в ломбарде, выручив 32 тысячи рублей. Эти средства он потратил на визит к жене, которая отбывает срок в колонии в Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ — грабеж. Похищенное имущество изъяли.

Ранее пенсионер ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму и помочь своему внуку.

