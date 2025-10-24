«Остается загадкой»: в СПЧ удивились, почему арестованные россияне не вернулись из Баку

В СПЧ задались вопросом, почему не всех россиян еще освободили из тюрьмы в Баку

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов в разговоре с «Газетой.Ru» задался вопросом, почему россиян, арестованных в Баку, до сих пор не отпустили. Так он ответил на вопрос, ведутся ли переговоры об освобождении россиян из тюрьмы Азербайджана.

«Я не знаю, почему их до сих пор не освободили — для меня остается загадкой, почему они стали заложниками, тем более журналисты. Если кто-то признает, что отношения нормализуются, то прежде всего их нормализуют через освобождение людей. Наши общественники и коллеги постоянно говорят о том, что людей надо освободить. Они сейчас находятся, правда, не в тюрьме — я знаю, их отпустили под подписку о невыезде, дали домашний арест, по-моему. Но вопрос заключается в том, что это полумера — они должны вернуться домой», — заявил правозащитник.

По мнению Кабанова, бывшие республики Советского союза «играют» с Россией в игру.

«Я не верю в дружбу с Азербайджаном в последнее время, потому что мне кажется, что они играют уже давно игру, которую играли в свое время с нами Украина и другие бывшие республики Советского союза», — считает Кабанов.

Член СПЧ объяснил, отпустят ли граждан России, если будет выплачена компенсация Азербайджану за самолет AZAL.

«Это будет вообще беспредел, на самом деле. То есть мы что, будем за деньги их уже выкупать? Ну, это что, это дружеские отношения?» — сказал он.

24 октября президенты России и Азербайджана провели телефонный разговор, обсудив двусторонние отношения.

9 октября президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились на полях форума СНГ в Душанбе. Как сообщило агентство РИА Новости, Путин тогда затронул тему крушения самолета AZAL. Он вновь принес извинения Алиеву и выразил соболезнования семьям погибших. Владимир Путин, как отметило агентство, заверил, что ситуации дадут правовую оценку и Россия выплатит компенсацию.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан» и задержали журналистов издания. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых местные власти обвинили в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.

Ранее политолог объяснил, почему ЕС отложил решение по изъятию активов РФ.