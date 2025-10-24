Политолог объяснил, почему ЕС отложил решение по изъятию активов РФ

Европейский союз (ЕС) откладывает решение по конфискации российских активов, поскольку опасается, что администрация США может в конечном итоге не поддержать такой шаг. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар. По его словам, американский лидер Дональд Трамп по-прежнему хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Европейцы же равняются на главу Белого дома, обратил внимание эксперт.

«Лидеры Евросоюза научены опытом взаимодействия с главой Белого дома и понимают риски: если они ринутся вперед с нападками на Россию в надежде на поддержку Штатов, то администрация США может пойти другим, более дипломатичным путем и оставит их один на один с Россией», — объяснил Рар.

Более того, на Западе до сих пор нет однозначного мнения в вопросе введения санкций против РФ, добавил он.

Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники в ЕС, Брюссель отложил до декабрьского саммита решение об использовании замороженных российских активов по схеме так называемого «репарационного кредита» для Украины.

Журналисты отмечают, что прорыва по вопросу «репарационного кредита» достигнуть не удалось. В итоговом заявлении саммита содержится лишь поручение Еврокомиссии представить новые предложения в декабре.

Ранее Бельгия назвала условие для одобрения конфискации активов России.