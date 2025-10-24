На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ раскрыли планы Собчак по получению ВНЖ в Испании

El Pais: Собчак подала документы на получение ВНЖ в Испании
xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Испании на себя и своего сына. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники.

«Ксения Собчак… оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына», — говорится в публикации.

По данным издания, Собчак сначала получила пятилетнюю визу во Францию, которая позволяет ей свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны. После этого, как утверждают авторы статьи, российская журналистка приехала в Испанию, чтобы подать заявление на постоянное проживание в этой стране. По информации El Pais, заявление Собчак на получение ВНЖ по программе цифровых кочевников все еще находится на рассмотрении. Документ запрошен со сроком действия до 2028 года, отмечают источники.

При этом сама Собчак еще в 2022 году, после начала специальной военной операции (СВО), в своем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» заявляла, что не собирается уезжать из России. Журналистка объяснила, что считает себя патриоткой страны и не намерена эмигрировать за границу. Также Собчак выразила удивление по поводу того, что некоторые звезды шоу-бизнеса решили стремительно покинуть Россию после начала спецоперации на Украине.

Ранее в Госдуме посоветовали Собчак поискать хороших мужчин до 30 лет в зоне СВО.

