В Госдуме посоветовали Собчак поискать хороших мужчин до 30 лет в зоне СВО

Предложение журналистки Ксении Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет связано с ее собственным негативным опытом, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. В беседе с 360.ru он посоветовал ей не судить мужчин по знакомствам в клубах, а отправиться в зону проведения военной спецоперации, чтобы увидеть хороших молодых парней в возрасте 25–30 лет, имеющих орден Мужества.

По мнению Милонова, проблема в том, что журналистка знакомилась с мужчинами в ночных клубах — их посетители в основном инфантильны и не готовы к браку, на чем и основаны выводы звезды. Обстановка, в которой Собчак находилась в юности, сама по себе не предполагала шанс встречи с «нормальными мужчинами до 30 лет», однако они есть в других местах, заверил депутат.

«Безусловно, она знает многих. Просто люди, которых она знает в своей семейной традиции, уже более старшие, поскольку так или иначе имеют отношение к работе ее папы», — считает парламентарий.

Милонов посоветовал Собчак убедиться в ошибочности своего мнения и узнать, что мужчины бывают разные, съездив в зону СВО. Там, по его словам, она сможет познакомиться с молодыми парнями 25–30 лет, которые в свои юные годы уже получили орден Мужества. Именно собственные знакомства ведущей не всегда могут быть «эффективны», заключил депутат.

Напомним, Ксения Собчак заявила, что браки в России разваливаются из-за молодых мужчин, которые вступают в них — по ее мнению, мужчины до 30 лет думают гормонами. А в интервью с певцом Ваней Дмитриенко она призвала законом запрещать мужчинам до этого возраста вступать в брак. По словам ведущей, в ее окружении есть только единичные случаи, когда люди сохраняли отношения, если поженились в 20 лет.

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