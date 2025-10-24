«Единая Россия» предложила продлить права на землю для участников СВО

«Единая Россия» внесла законопроект, направленный на сохранение прав участников специальной военной операции на пользование земельными участками в период СВО. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Инициатива касается участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании. Если срок договора истекает в период участия бойца в СВО, такой договор будет считаться автоматически возобновленным на неопределенный срок. Информацию об участии в СВО смогут предоставить как сами граждане, так и их представители или члены семей.

В партии уточнили, что после возвращения из зоны боевых действий участники СВО смогут заключить новый договор на аналогичных условиях. Для этого необходимо подать заявление в течение года после завершения службы.

Один из авторов документа, секретарь генсовета партии Владимир Якушев подчеркнул важность данной меры в рамках поддержки военнослужащих.

По его словам, «Единая Россия» продолжает формировать всесторонний комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции.

«Этим законопроектом мы расширяем имущественные гарантии наших защитников и членов их семей. Новая мера позволит им продолжать вести хозяйственную деятельность, что выбирают многие ветераны специальной военной операции по возвращению с фронта», — отметил Якушев.