В Петербурге арестовали директора «Жилищного агентства Невского района»

Главу «Жилищного агентства Невского района Петербурга» арестовали до 21 декабря
Depositphotos

Октябрьский районный суд до 21 декабря заключил под стражу директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» (Невское РЖА) Андрея Соколова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, передает «Коммерсантъ».

Там отметили, что Соколов вместе с депутатом муниципального округа «Оккервиль» и бенефициаром ОООО «ОП «Невский Форт»» Денисом Маткашом и другими неустановленными лицами похитили 3,52 млн руб., которые были выделены «Невскому форту» по контрактам с Невским РЖА для оказания услуг по охране дома на проспекте Обуховской Обороны и дома на набережной реки Оккервиль.

Кроме того, по данным следователей, в период с 1 января по 24 марта 2023 года Соколов вместе с начальниками участков №5 и 6 Невского РЖА украли не менее 5 млн руб., выделенных на выплаты заработной платы фиктивно трудоустроенным дворникам.

Такую же меру пресечения получил депутат МО «Оккервиль» Денис Маткаш.

24 октября сообщалось об аресте экс-главы огорода Осинники Кемеровской области Игоря Романова по делу о мошенничестве. По версии следствия, бывший чиновник вместе с руководителем муниципального комитета по управлению имуществом и гендиректорами двух коммерческих организаций заключил 29 контрактов на сумму более 40 млн рублей на приобретение квартир по завышенной цене. Ущерб оценен более чем в 6,5 млн рублей.

Ранее в Петербурге арестовали организаторов незаконной «легализации» мигрантов.

