В Петербурге арестовали организаторов незаконной «легализации» мигрантов

В Петербурге суд арестовал двоих обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Предварительно, не позднее 15 ноября 2023 года двое мужчин и другие неустановленные лица организовали фиктивное пребывание иностранцев в стране. Злоумышленники за деньги регистрировали в помещениях мигрантов, которые фактически в там не проживали. Документы предоставлялись в отдел по вопросам миграции УВМ ГУ МВД России по региону для незаконной постановки на миграционный учет.

Один мужчина занимался поиском иностранцев, желающих незаконно остаться в России, согласовывал условия и стоимость услуг, а также организовывал оформление фиктивных документов и получал деньги с клиентов. Его сообщник учредил и возглавил ООО «Феникс» и ООО «Консул», выступавшие принимающей стороной. Он находил жилое помещение и организовывал оформление подложных документов.

Мужчинам предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Суд избрал для одного меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря, а для другого домашний арест до 22 декабря с соответствующими ограничениями.

Ранее в Петербурге почти сотню мигрантов доставили в отделы полиции.