На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге арестовали организаторов незаконной «легализации» мигрантов

В Петербурге арестовали обвиняемых в фиктивной легализации мигрантов
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Петербурге суд арестовал двоих обвиняемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Предварительно, не позднее 15 ноября 2023 года двое мужчин и другие неустановленные лица организовали фиктивное пребывание иностранцев в стране. Злоумышленники за деньги регистрировали в помещениях мигрантов, которые фактически в там не проживали. Документы предоставлялись в отдел по вопросам миграции УВМ ГУ МВД России по региону для незаконной постановки на миграционный учет.

Один мужчина занимался поиском иностранцев, желающих незаконно остаться в России, согласовывал условия и стоимость услуг, а также организовывал оформление фиктивных документов и получал деньги с клиентов. Его сообщник учредил и возглавил ООО «Феникс» и ООО «Консул», выступавшие принимающей стороной. Он находил жилое помещение и организовывал оформление подложных документов.

Мужчинам предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. Суд избрал для одного меру пресечения в виде заключения под стражу до 20 декабря, а для другого домашний арест до 22 декабря с соответствующими ограничениями.

Ранее в Петербурге почти сотню мигрантов доставили в отделы полиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами