Экс-главу Осинников в Кемеровской области арестовали по делу о мошенничестве

СК: экс-мэра Осинников Романова арестовали по обвинению в хищении соцжилья
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывший глава Осинников Кемеровской области Игорь Романов арестован по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, 24 октября суд удовлетворил ходатайство СУ СК России по Кемеровской области и избрал для Романова меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября 2025 года. Экс-чиновнику предъявили обвинение в совершении 29 эпизодов мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

Следствие установило, что в период с 2018 по 2020 год Романов вместе с руководителем муниципального комитета по управлению имуществом и гендиректорами двух коммерческих организаций заключил 29 контрактов на сумму более 40 млн рублей на приобретение квартир по завышенной цене. Жилье предназначалось для переселенцев и детей-сирот. Ущерб бюджету оценивается более чем в 6,5 млн рублей.

По месту проживания и работы Романова проведены обыски. Следственные органы намерены ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу на весь период предварительного расследования.

22 октября Романов покинул пост мэра по собственному желанию. Тогда в администрации сообщали, что причиной досрочного прекращения полномочий стали проблемы со здоровьем.

Ранее в Кузбассе троих бывших чиновников Новокузнецка обвинили во взятке.

