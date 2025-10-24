На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В реестр иноагентов добавили двух журналисток и востоковеда

Минюст РФ включил в реестр иноагентов востоковеда Сулейманова и двух журналисток
close
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министерство юстиции России добавило в реестр иностранных агентов востоковеда Руслана Сулейманова, а также журналисток Нино Русебашвили и Ирину Новик (Кузьмичеву). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в перечень попали историк Дмитрий Чернышевский и два проекта «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24».

По данным ведомства, Сулейманов, Русебашвили, Новак и Чернышевский распространяли недостоверную информацию о государственных решениях и политике в РФ, а также принимали участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ.

Попавшие в реестр проекты в свою очередь распространяли недостоверную информацию или как-либо участвовали в ее распространении, рассказали в Минюсте, отметили в Минюсте. Как уточняется, основатели «Сердитой Чувашии» и «Усть-Кут24» проживают за пределами Российской Федерации.

В начале октября Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него тележурналистку Марину Овсянникову, работавшую редактором международной смены службы городов на «Первом канале». Известность она получила после начала СВО, когда устроила акцию в прямом эфире телеканала.

Ранее Росфинмониторинг внес трех журналистов в список террористов и экстремистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами