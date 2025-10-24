В реестр иноагентов добавили двух журналисток и востоковеда

Минюст РФ включил в реестр иноагентов востоковеда Сулейманова и двух журналисток

Министерство юстиции России добавило в реестр иностранных агентов востоковеда Руслана Сулейманова, а также журналисток Нино Русебашвили и Ирину Новик (Кузьмичеву). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в перечень попали историк Дмитрий Чернышевский и два проекта «Сердитая Чувашия» и «Усть-Кут24».

По данным ведомства, Сулейманов, Русебашвили, Новак и Чернышевский распространяли недостоверную информацию о государственных решениях и политике в РФ, а также принимали участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранным агентом и иностранным СМИ.

Попавшие в реестр проекты в свою очередь распространяли недостоверную информацию или как-либо участвовали в ее распространении, рассказали в Минюсте, отметили в Минюсте. Как уточняется, основатели «Сердитой Чувашии» и «Усть-Кут24» проживают за пределами Российской Федерации.

В начале октября Минюст обновил список иностранных агентов, включив в него тележурналистку Марину Овсянникову, работавшую редактором международной смены службы городов на «Первом канале». Известность она получила после начала СВО, когда устроила акцию в прямом эфире телеканала.

Ранее Росфинмониторинг внес трех журналистов в список террористов и экстремистов.