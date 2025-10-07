Росфинмониторинг внес трех журналистов в список террористов и экстремистов

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихон Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), а также журналисты Валерия Ратникова (признана в РФ иностранным агентом) и Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) внесены в перечень террористов и экстремистов на территории РФ. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Более подробной информации о включении журналистов в перечень не приводится.

Накануне Дзядко предъявили обвинение в распространении фейков о действиях российской армии. Он был заочно арестован на два месяца по решению суда. Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ.

Журналист покинул Россию в 2022 году после блокировки сайта телеканала, в том же году его признали иноагентом. В 2023-м филиалы «Дождя» за рубежом были признаны нежелательными организациями. Дзядко дважды оштрафовали за участие в их деятельности и нарушение требований по маркировке.

В середине июля Следственный комитет (СК) возбудил уголовные дела против Дзядко, Котрикадзе и Ратниковой за фейки о российской армии и неисполнение обязанностей иноагента.

Ранее Арестовича переобъявили в розыск в России.