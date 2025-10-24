В Баварии раскрыли крупное мошенничество с подделками Пикассо и Рубенса

В Баварии изъяты предполагаемые поддельные картины Пикассо, Рубенса и Рембрандта

Баварские следователи провели конфискацию крупной коллекции произведений искусства, которые, как предполагается, являются подделками. Об этом сообщили представители Баварского государственного управления уголовной полиции (LKA), пишет Der Spiegel.

По оценкам специалистов, потенциальная рыночная стоимость этой коллекции может достигать нескольких миллионов евро.

Среди изъятых полотен есть работы, которые приписываются известным художникам, таким как Пабло Пикассо, Питер Пауль Рубенс и Рембрандт ван Рейн. Согласно предварительной оценке, некоторые из подделок выполнены настолько искусно, что могли бы ввести в заблуждение даже опытных экспертов и коллекционеров.

В расследовании, проводимом под контролем прокуратуры Амберга, участвуют эксперты по подделкам из LKA. В рамках операции, несколько подозреваемых были задержаны для допроса, но впоследствии их отпустили.

Представители правоохранительных органов также отметили, что операция не ограничивается территорией Германии и затрагивает соседние государства, где, по имеющейся информации, могут находиться другие поддельные произведения искусства.

Ранее в Италии на выставке картин Дали нашли более 20 возможных подделок.