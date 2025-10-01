На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии на выставке картин Дали нашли более 20 возможных подделок

Полиция Италии изъяла 21 подделку картин Дали после открытия выставки
true
true
true
close
Comando de Protección de la Herencia Cultural de los Carabineros/AP

В Италии полиция изъяла 21 картину Сальвадора Дали с выставки посл. Об этом сообщает AP.

Картины, изъятые арт-полицией, подозреваются на предмет подделки. Работы были частью выставки «Сальвадор Дали, между искусством и мифом», которая демонстрировалась в Риме в течение первой половины года. На прошлой неделе выставка открылась в Парме.

Отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства итальянской полиции заявил, что во время выставки в Риме получил сообщение о предполагаемых нарушениях в некоторых работах от Фонда Гала. Некоммерческий фонд был создан в 1983 году для «продвижения, развития, распространения, укрепления и защиты работ Дали по всему миру».

После сообщения о возможных подделках полиция изъяла гобелены, рисунки и гравюры. Правоохранительные органы уточнили, что расследование по этому поводу продолжается.

В августе участник британского антикварного аукциона стал обладателем подлинной работы Сальвадора Дали, заплатив за нее $180. Картина была оценена экспертами в $25 тыс.

Ранее для выставки на ВДНХ из Русского музея привезли 4 картины Ильи Репина.

