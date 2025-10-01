В Италии на выставке картин Дали нашли более 20 возможных подделок

В Италии полиция изъяла 21 картину Сальвадора Дали с выставки посл. Об этом сообщает AP.

Картины, изъятые арт-полицией, подозреваются на предмет подделки. Работы были частью выставки «Сальвадор Дали, между искусством и мифом», которая демонстрировалась в Риме в течение первой половины года. На прошлой неделе выставка открылась в Парме.

Отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства итальянской полиции заявил, что во время выставки в Риме получил сообщение о предполагаемых нарушениях в некоторых работах от Фонда Гала. Некоммерческий фонд был создан в 1983 году для «продвижения, развития, распространения, укрепления и защиты работ Дали по всему миру».

После сообщения о возможных подделках полиция изъяла гобелены, рисунки и гравюры. Правоохранительные органы уточнили, что расследование по этому поводу продолжается.

