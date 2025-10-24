Набиуллина назвала сроки выхода российской экономики из состояния перегрева

Набиуллина: экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что в первой половине 2026 года российская экономика перестанет демонстрировать признаки перегрева. Ее слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%», — отметила глава ведомства.

По ее словам, Центробанк учитывает текущую ситуацию в реальном секторе экономики при принятии решений о ключевой ставке.

17 октября министр финансов России Антон Силуанов объявил о переходе национальной экономики к фазе устойчивого роста. Он пояснил, что этот процесс сопровождается планомерным сокращением избыточного спроса, который наблюдался в 2023–2024 годах. По словам главы ведомства, это необходимо для сдерживания инфляции, снижения процентных ставок в экономике и обеспечения качественно нового этапа экономического развития.

Ранее Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса.