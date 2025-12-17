Путин поручил в ускоренном темпе внедрять в ВС России технологии ИИ

Путин поручил в ускоренном режиме внедрять в ВС России робототехнику, а также ИИ

Президент России Владимир Путин поручил в ускоренном режиме внедрять в Вооруженные силы России робототехнику и технологии искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

«Российская армия должна и впредь оставаться в авангарде технологического прогресса, а значит в войска надо в ускоренном порядке внедрять робототехнику, информационные технологии, новые материалы...» — сказал он.

По словам президента, также необходимо расширять применение в системах управления автономных боевых комплексов технологии искусственного интеллекта.

В апреле глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии поручил ускорить производство робототехнических комплексов, боевых лазеров и безэкипажных катеров. По его словам, у РФ имеются наработки в этих сферах.

Также российский лидер призвал активнее использовать преимущества искусственного интеллекта (ИИ) на фронте.

Ранее Путин оценил российские алгоритмы управления беспилотниками и роботами.