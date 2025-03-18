Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса

Путин: экономика РФ должна быть тихой гаванью для отечественного бизнеса

Экономика России должна быть «тихой гаванью» для отечественного бизнеса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), видеотрансляция ведется на сайте РСПП.

По его словам, задача государства — обеспечить интересы российского бизнеса.

«Но вот этой тихой гаванью должна быть экономика самой нашей страны, самой России», — сказал он.

Путин отметил, что в этом направлении предстоит «еще очень много сделать».

До этого глава государства заявил, что антироссийские санкции стали положительным катализатором для экономики РФ.

Путин принимает участие в работе ежегодного съезда РСПП. Основными темами станут ключевые направления взаимодействия бизнеса и государства, а также инициативы предпринимательского сообщества, направленные на достижение национальных целей развития и реализацию национальных проектов. Путин по завершении съезда проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления президента.

Ранее Путин заявил, что российские власти добьются нужного результата в экономике.