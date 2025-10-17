На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Силуанов рассказал о росте российской экономики

Силуанов заявил, что экономика России переходит к устойчивому росту
Александр Астафьев/РИА Новости

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил о переходе экономики РФ к устойчивому росту. Он сделал соответствующее заявление на 52-м пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, сообщили в пресс-службе министерства.

«Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста: чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023–2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста», — заявил Силуанов.

По его словам, структурная трансформация экономики РФ сопровождается созданием новых рабочих мест и повышением доходов граждан. Он привел статистические данные, согласно которым уровень безработицы в августе 2025 года достиг исторического минимума в 2,1%, а рост реальных располагаемых доходов россиян за первое полугодие составил 7,8%.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

Ранее Путин призвал сделать российскую экономику «тихой гаванью» для бизнеса.

