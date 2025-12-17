Путин сообщил о наращивании сил НАТО

Страны НАТО наращивают наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, пишет РИА Новости.

Президент отметил, что одновременно с этим в Европе людям «вбивают в головы страхи» по поводу неизбежного столкновения с Россией и призывают готовиться «к большой войне». По мнению главы государства, западные лидеры, «повышая градус истерии», руководствуются личными политическими интересами, а не интересами своих народов. Путин подчеркнул, что все заявления европейской элиты о российской угрозе являются «ложью», «бредом».

До этого Путин заявил, что устремления Североатлантического альянса давно вышли за пределы исторической зоны ответственности. По его словам, США продолжают накачивать «нелегитимный режим в Киеве» оружием и деньгами, поощряя эскалацию конфликта на Украине. Кроме того, по его словам, страны НАТО увеличивают военные расходы, наращивают ударные группировки вблизи российских границ.

Российский лидер также отметил, что Запад довел РФ до «красной черты», когда уже нельзя было не ответить.

Ранее Путин заявил, что за спиной киевского режима стоит потенциал НАТО.