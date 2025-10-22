На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Пусть ей все «Грэмми» отдадут»: Дробыш — о попадании Валерии в лонг-лист премии

Продюсер Виктор Дробыш признался, что Валерия является его любимой певицей
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание певицы Валерии в лонг-лист международной музыкальной премии «Грэмми».

«Круто. Я Леру вообще люблю, моя любимая певица. Так что пусть ей все «Грэмми» отдадут. Я буду счастлив. Но мне гораздо важнее, что она в этом году «Золотой граммофон» получит… Это реальнее, чем «Грэмми», — сказал Дробыш.

Также продюсер сообщил, что уже послушал новый альбом Валерии «Исцелю»:

«Мне нравится, альбом хороший. Конечно, не «Часики»… Но «Часики» — это легенда. Пускай так 24 года подержится песня какая-нибудь. Это, я считаю, вышка», — заявил Дробыш.

Ожидается, что окончательные номинанты на «Грэмми — 2026» будут объявлены в этом ноябре, а сама церемония пройдет 1 февраля 2026 года.

Ранее Дробыш поддержал хейтеров Марго Овсянниковой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами