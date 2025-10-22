«Пусть ей все «Грэмми» отдадут»: Дробыш — о попадании Валерии в лонг-лист премии

Продюсер Виктор Дробыш в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал попадание певицы Валерии в лонг-лист международной музыкальной премии «Грэмми».

«Круто. Я Леру вообще люблю, моя любимая певица. Так что пусть ей все «Грэмми» отдадут. Я буду счастлив. Но мне гораздо важнее, что она в этом году «Золотой граммофон» получит… Это реальнее, чем «Грэмми», — сказал Дробыш.

Также продюсер сообщил, что уже послушал новый альбом Валерии «Исцелю»:

«Мне нравится, альбом хороший. Конечно, не «Часики»… Но «Часики» — это легенда. Пускай так 24 года подержится песня какая-нибудь. Это, я считаю, вышка», — заявил Дробыш.

Ожидается, что окончательные номинанты на «Грэмми — 2026» будут объявлены в этом ноябре, а сама церемония пройдет 1 февраля 2026 года.

Ранее Дробыш поддержал хейтеров Марго Овсянниковой.