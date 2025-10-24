На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В российском посольстве в Непале прокомментировали ситуацию с застрявшими в горах россиянами

Посольство РФ в Непале: ситуация с российскими туристами не является критической
emerald_media/Shutterstock/FOTODOM

Ситуация с российскими альпинистами, застрявшими на горе Манасалу в Непале, не является критической. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в южно-азиатской стране.

«Совет Непала по туризму сообщил об отсутствии целевых запросов от российской группы, отметив при этом готовность оказать необходимое содействие в случае обращения», — говорится в сообщении.

В посольстве также добавили, что его представители находятся в постоянном контакте со спасательными службами и туроператором, организовавшим восхождение.

Как писал Telegram-канал SHOT, 22 октября пять альпинистов под руководством Андрея Васильева достигли вершины Манаслу. При этом на подъем по новому маршруту по Юго-Западной стене ушло пять дней. У альпинистов возникли трудности во время спуска из-за того, что в горах начался сильный ветер и снегопад.

SHOT утверждает, что команда Васильева планировала спуститься пешком по плато до высоты 7100 метров, а потом выйти на австрийский маршрут. Однако альпинисты смогли пройти лишь небольшое расстояние из-за плохой видимости.

Ранее в России заявили о проблеме с экстремалами, застревающими в горах.

