Группа альпинистов из России застряла на вершине Манаслу в Непале

SHOT: группа альпинистов из России застряла на вершине Манаслу в Непале
Depositphotos

Группа российских альпинистов застряла на вершине Манаслу в Непале. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Они не могут спуститься с высоты 8163 метров уже несколько дней», — говорится в сообщении.

По данным канала, 22 октября пять альпинистов под руководством Андрея Васильева достигли вершины Манаслу. При этом на подъем по новому маршруту по Юго-Западной стене ушло пять дней. У альпинистов возникли трудности во время спуска из-за того, что в горах начался сильный ветер и снегопад.

SHOT утверждает, что команда Васильева планировала спуститься пешком по плато до высоты 7100 метров, а потом выйти на австрийский маршрут. Однако альпинисты смогли пройти лишь небольшое расстояние из-за плохой видимости.

Журналисты добавили, что альпинисты смогли связаться с местными спасателями и запросить помощь. Группа сообщила, что у них очень мало сил из-за постоянной борьбы со стихией.

12 октября стало известно о завершении активной фазы поисков семьи Усольцевых. В региональном отделении добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. Там добавили, что сворачивается и штаб на месте поиска.

Ранее в России заявили о проблеме с экстремалами, застревающими в горах.

