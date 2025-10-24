СК начал проверку инцидента с дракой и похищением ребенка в Пулково

СК: по факту потасовки и похищения ребенка в Пулково возбуждена проверка

Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу начал проверку инцидента с дракой и похищением ребенка в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что проверка проводится под руководством следственного отдела по Московскому району главного СУ СК России по городу.

Инцидент произошел 24 октября в аэропорту Пулково. Мужчина стал жертвой нападения, во время которого его бывшая супруга забрала общего ребенка и скрылась.

По данным Telegram-канала Baza, потасовка произошла после возвращения мужчины из Дубая вместе с новой супругой и детьми. У выхода из терминала на него напал нынешний сожитель бывшей жены, а сама женщина воспользовалась моментом, вытащила малыша из коляски и убежала.

Отмечалось, что родители находятся в процессе решения вопроса об опеке. На данный момент комиссия определила, что ребенок должен находиться с отцом, однако мать, как пишет канал, решила силой изменить ситуацию.

Мужчина обратился в полицию и заявил, что в ходе конфликта получил побои и лишился телефона стоимостью около 100 тысяч рублей.

