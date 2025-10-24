На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СК начал проверку инцидента с дракой и похищением ребенка в Пулково

СК: по факту потасовки и похищения ребенка в Пулково возбуждена проверка
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России по Санкт-Петербургу начал проверку инцидента с дракой и похищением ребенка в Пулково. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что проверка проводится под руководством следственного отдела по Московскому району главного СУ СК России по городу.

Инцидент произошел 24 октября в аэропорту Пулково. Мужчина стал жертвой нападения, во время которого его бывшая супруга забрала общего ребенка и скрылась.

По данным Telegram-канала Baza, потасовка произошла после возвращения мужчины из Дубая вместе с новой супругой и детьми. У выхода из терминала на него напал нынешний сожитель бывшей жены, а сама женщина воспользовалась моментом, вытащила малыша из коляски и убежала.

Отмечалось, что родители находятся в процессе решения вопроса об опеке. На данный момент комиссия определила, что ребенок должен находиться с отцом, однако мать, как пишет канал, решила силой изменить ситуацию.

Мужчина обратился в полицию и заявил, что в ходе конфликта получил побои и лишился телефона стоимостью около 100 тысяч рублей.

Ранее мужчина пытался похитить ребенка на улице российского города.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами