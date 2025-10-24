На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге спор об опеке перерос в похищение ребенка в аэропорту

Baza: в Пулково на пассажира напали и во время драки украли сына
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

В аэропорту Пулково мужчина стал жертвой нападения, во время которого его бывшая супруга забрала общего ребенка и скрылась. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, инцидент произошел после возвращения Александра из Дубая вместе с новой супругой и детьми. У выхода из терминала на него напал нынешний сожитель бывшей жены, а сама женщина воспользовалась моментом, вытащила малыша из коляски и убежала.

Между родителями длится спор об опеке. На данный момент комиссия определила, что ребенок должен находиться с отцом, однако мать, по данным канала, решила силой изменить ситуацию.

Мужчина обратился в полицию и заявил, что в ходе конфликта получил побои и лишился телефона стоимостью около 100 тысяч рублей.

До этого в Костроме 51-летнего мужчину заподозрили в попытке похищения мальчика на улице. Предварительно, 51-летний ранее судимый местный житель подошел к ребенку и, взяв его за руку, предложил пройти с ним. Заметивший происходящее очевидец, который вмешался в ситуацию. После этого мужчина покинул место происшествия.

Ранее петербуржец напал на подростка в лифте, схватил его за шею и отобрал телефон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами