На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина пытался похитить ребенка на улице российского города

В Костроме неизвестный пытался похитить ребенка на улице
true
true
true
close
Depositphotos

В Костроме 51-летнего мужчину заподозрили в попытке похищения мальчика на улице. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в сентябре возле одного из домов на улице Мичуринцев. Предварительно, 51-летний ранее судимый местный житель подошел к ребенку и, взяв его за руку, предложил пройти с ним. Заметивший происходящее очевидец, который вмешался в ситуацию. После этого мужчина покинул место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ — покушение на похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего. Мужчине планируют предъявить обвинение, назначены необходимые экспертизы.

Ранее в Приморском крае мать похитила маленькую дочь из реабилитационного центра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами