В Британии выставлены на продажу дорогие суперкары нелегального мигранта

В Великобритании выставлены на аукцион суперкары и катер мошенника-мигранта

Роскошный парк суперкаров и моторная лодка, которая принадлежала осужденному мошеннику-мигранту, продаются на аукционе. Об этом пишет The Daily Mail.

На онлайн-аукционе, который пройдет с 12 по 14 ноября, будут проданы автомобили Aston Martin, Range Rover, Lamborghini, Porsche и BMW, а также моторная лодка.

По информации издания, дорогой парк суперкаров принадлежал 46-летнему мигранту из Мавритании Анопкумару Модху, который заработал свыше $11 млн на продаже 45 домов, которые ему не принадлежали.

Считается, что это одна из самых крупных афер с имуществом, которые когда-либо были совершены в Великобритании. Мужчина жил в стране с 2016 года по просроченной визе. Преступника поймали в 2024 году и приговорили к 10 годам лишения свободы. Полиция конфисковала его активы, в том числе суперкары ограниченной серии, включая Lamborghini Huracan Sterrato, Aston Martin Vantage V12 и Range Rover Sport SV ограниченной серии, а также BMW M2 и Porsche 911 GT3 RS, а также моторный катер Hunton XRS37.

