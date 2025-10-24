На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии выставлены на продажу дорогие суперкары нелегального мигранта

В Великобритании выставлены на аукцион суперкары и катер мошенника-мигранта
true
true
true
close
Wilsons Auctions

Роскошный парк суперкаров и моторная лодка, которая принадлежала осужденному мошеннику-мигранту, продаются на аукционе. Об этом пишет The Daily Mail.

На онлайн-аукционе, который пройдет с 12 по 14 ноября, будут проданы автомобили Aston Martin, Range Rover, Lamborghini, Porsche и BMW, а также моторная лодка.

По информации издания, дорогой парк суперкаров принадлежал 46-летнему мигранту из Мавритании Анопкумару Модху, который заработал свыше $11 млн на продаже 45 домов, которые ему не принадлежали.

Считается, что это одна из самых крупных афер с имуществом, которые когда-либо были совершены в Великобритании. Мужчина жил в стране с 2016 года по просроченной визе. Преступника поймали в 2024 году и приговорили к 10 годам лишения свободы. Полиция конфисковала его активы, в том числе суперкары ограниченной серии, включая Lamborghini Huracan Sterrato, Aston Martin Vantage V12 и Range Rover Sport SV ограниченной серии, а также BMW M2 и Porsche 911 GT3 RS, а также моторный катер Hunton XRS37.

Ранее преступник провернул аферу как в «Побеге из Шоушенка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами