Площадь обрушения после взрыва в Копейске составила 840 кв метров

На заводе в Копейске площадь обрушения после взрыва составила свыше 800 кв метров

После взрыва на заводе в Копейске Челябинской области площадь обрушения в производственном цеху составила более 840 кв метров. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Спасатели продолжают разбор образовавшихся завалов на месте происшествия, сказал собеседник агентства.

В ночь на 23 октября на заводе «Пластмасс» в Копейске произошел мощный взрыв, в результате которого не выжили 12 человек, еще 29 пострадали, а 11 человек ищут. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало нарушение техники безопасности.

Позже в Копейском городском округе ввели режим ЧС. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту взрыва на предприятии в Челябинской области в центральный аппарат ведомства.

