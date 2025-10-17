проект

Россиянам рассказали, с какого возраста можно начинать пить кофе

Врач Плотников: с 14 лет можно пить одну чашку кофе в день

guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Кофе по текущим международным медицинским рекомендациям не стоит пить до 14 лет. До этого возраста общая суточная доза кофеина не должна превышать 50 мг, рассказал «Газете.Ru» невролог, эпилептолог Lahta Clinic Василий Плотников.

«С 14 лет обычно допускается до 100 мг в сутки, то есть уже можно одну чашку молотого кофе в сутки или две чашки кофе. Большие дозы кофеина могут привести к тревоге и агрессивности у подростков, а также могут способствовать излишней возбудимости и плохому поведению, головным болям», — объяснил врач.

Также, по словам врача, важно учесть, что в коле также содержится кофеин и больше маленькой банки колы 0,33 мл ребенку до 14 лет давать не стоит.

«Некоторые дети любят также сладкие чаи – не стоит забывать о содержании кофеина и в них, в том числе в зеленом чае. Ну и, разумеется, энергетики, согласно текущим рекомендациям, совершенно недопустимы до 18 лет, так как часто содержат не менее 150 мг кофеина в банке», – заключил врач.

Ранее был назван напиток, который повышает риски подагры.

