Врачи объяснили, какие скрытые удары по организму могут нанести энергетики

Невролог Сурская: энергетики усиливают тревожность и вызывают панические атаки
Осенью продажи энергетиков резко растут, однако врачи напомнили, что за временным приливом энергии нередко следуют серьезные последствия для здоровья. Об этом сообщил kp.ru.

Главный эффект обеспечивают кофеин и таурин, объяснила врач-кардиолог Юлия Фролова. В обычном рационе таурин поступает в безопасных количествах и поддерживает нормальный тонус сосудов, но в больших дозах он уже становится нагрузкой для сердца. По ее словам, регулярное употребление энергетиков способно вызвать перебои в работе сердечной мышцы и спровоцировать аритмии, включая угрожающие жизни.

Врач-невролог Елена Сурская отметила, что действие энергетиков непродолжительно, а при частом употреблении организм привыкает: чтобы получить тот же эффект, требуется доза больше. Когда человек резко перестает пить такие напитки, появляются симптомы «отмены» — головная боль, раздражительность, усталость и снижение концентрации.

Особенно чувствительно реагирует нервная система. У людей с тревожными расстройствами энергетики усиливают внутреннее напряжение и могут стать триггером панических атак или сформировать стойкую хроническую тревожность.

Медики считают энергетики противопоказанными беременным женщинам, подросткам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям, страдающим мигренями, поскольку организму в этих состояниях тяжело справляться с резкой стимуляцией.

Ранее врач предупредила о последствиях введения запрета газировок для детей.

