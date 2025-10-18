Врачи объяснили, какие скрытые удары по организму могут нанести энергетики

Осенью продажи энергетиков резко растут, однако врачи напомнили, что за временным приливом энергии нередко следуют серьезные последствия для здоровья. Об этом сообщил kp.ru.

Главный эффект обеспечивают кофеин и таурин, объяснила врач-кардиолог Юлия Фролова. В обычном рационе таурин поступает в безопасных количествах и поддерживает нормальный тонус сосудов, но в больших дозах он уже становится нагрузкой для сердца. По ее словам, регулярное употребление энергетиков способно вызвать перебои в работе сердечной мышцы и спровоцировать аритмии, включая угрожающие жизни.

Врач-невролог Елена Сурская отметила, что действие энергетиков непродолжительно, а при частом употреблении организм привыкает: чтобы получить тот же эффект, требуется доза больше. Когда человек резко перестает пить такие напитки, появляются симптомы «отмены» — головная боль, раздражительность, усталость и снижение концентрации.

Особенно чувствительно реагирует нервная система. У людей с тревожными расстройствами энергетики усиливают внутреннее напряжение и могут стать триггером панических атак или сформировать стойкую хроническую тревожность.

Медики считают энергетики противопоказанными беременным женщинам, подросткам, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям, страдающим мигренями, поскольку организму в этих состояниях тяжело справляться с резкой стимуляцией.

