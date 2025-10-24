В Госдуме заявили, что европейские цветоводы не рады решению ЕС запретить поставку роз в Россию

Решение Евросоюза запретить поставки роз и азалий на территорию РФ может привести к изменению цен, однако вскоре рынок адаптируется. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Козловский, отметив, что решение ударит по европейским производителям.

«Сегодняшняя ситуация с ограничениями на поставку цветов наглядно демонстрирует: Евросоюз исчерпал рациональные инструменты давления на нашу страну и вынужден прибегать к подобного рода мерам. Цветы не относятся к товарам первой необходимости, но их рынок имеет серьезное значение — особенно в периоды массовых праздников, таких как 8 Марта, 1 сентября и дни рождения. Да, в краткосрочной перспективе возможно изменение цен и поиск новых стран-поставщиков. Однако российский рынок традиционно быстро адаптируется, мы это видели уже по другим сферам. Уже сейчас есть отечественные производители, и этот сектор, уверен, будет только расти. Ограничения могут стать стимулом для развития собственного цветочного производства, увеличения инвестиций и создания новых тепличных комплексов на территории нашей страны», — сказал он.

По словам депутата, запрет на поставку цветов РФ ударит в первую очередь по доходам европейских цветоводов.

«Что касается европейских поставщиков, в первую очередь из Нидерландов и Франции, то вряд ли цветоводы этих стран поддержат решение своих политиков. Потеря российского рынка — это прямой удар по их собственным доходам. Поэтому реакция европейского бизнес-сообщества вряд ли будет благодарной. В целом я не вижу рисков для российской экономики. Временная корректировка цен, появление новых стран-поставщиков возможны, но стратегически ситуация приведет к укреплению внутреннего рынка, развитию отечественного производства, в том числе селекции цветов», — добавил он.

23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций в отношении России запретил поставки роз и азалий на территорию РФ. Известно, что санкции распространяются на привитые и непривитые рододендроны и азалии, розы, другие живые растения, включая их черенки и отводки. Также ЕС ввел ограничение на экспорт в Россию листвы, веток деревьев, частей растений, цветов без бутонов, лишайников, мха и различных трав.

